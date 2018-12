For et par dage siden var juletræet for en stund midtpunktet i stuen, og lørdag endte mere end 1000 af træerne ved fortovet, hvor de nu skaffede penge til Børnecancerfonden.

Vamdrup: Turen til genbrugspladsen kan spares, og samtidig støtter man Børnecancerfonden.

Det er tredje år, at Team Rynkeby Trekanten tilbyder at afhente juletræer ved fortovet. Via cykelholdets hjemmeside bestiller man afhentningen og donerer samtidig 75 kroner til Børnecancerfonden.

Indsamlingen er en slags opvarmning til forårets indsamling, hvor velgørenhedscykelholdet fortsætter med at indsamle penge til Børnecancerfonden, og cykelholdet slutter så af med at cykle til Paris.

Lidt over 1000 borgere i Kolding benyttede sig lørdag af muligheden for at få hentet juletræet, og en af dem, der var ude og samle juletræer, var Morten Brøchner, der var koordinator på indsamlingen i Vamdrup og Lunderskov.

- Det er min første tur til Paris. Holdet har lige været samlet en enkelt gang, men det her er første gang, at jeg er i aktion for holdet, siger Morten Brøchner, der ikke savner at ligge på sofaen.

- Jeg kan ikke sove længe. Så hvorfor skulle jeg ikke gøre noget? Jeg synes, det her er et rigtig godt koncept. Vi kunne også spørge, om folk ikke ville give os 75 kroner. Men her tror jeg, at vi rammer flere, fordi de kan komme af med deres juletræ på en nem måde. Så jeg synes, det holder 100 procent, siger Morten Brøchner.