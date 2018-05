100 børn smovsede sig igennem stort kunstværk

Begejstringen var til at tage at føle på, da en stor flok børn fra Lyshøjskolen var inviteret på museum - for at spise slik.

Kolding: - Hvad ser man normalt på Trapholt? spørger Karen Bech de cirka 100 børn, der står to og to foran museet og venter på at komme ind. En masse hænder ryger op, og et af børnene svarer: - Udstillinger. - Udstillinger ja, det er rigtigt. Men ved I, hvad vi skal i dag? spørger Karen Bech. - Spise slik! lyder svaret prompte.

Slik bliver til affald Kunstmuseet havde nemlig onsdag formiddag inviteret 100 af Lyshøjskolens yngste elever på besøg for at give en hjælpende hånd. Og mund. De seneste otte måneder har Trapholt haft en udstilling med navnet Eat Me om vores forhold til mad. I mandags lukkede udstillingen, og i denne uge har museet været i gang med at pakke værkerne sammen. Og det er her, de cirka 100 børn kommer ind i billedet. Et af de store værker på udstillingen var et hus lavet af slik, der hang i små poser ned fra loftet. Egentlig havde gæsterne lov til at spise af slikket i pinsen, men det tilbud var der ikke mange, der benyttede sig af, og derfor tilkaldte museet børnene til at hjælpe med at spise op, inden værket blev pakket helt væk. - Det var meningen, at man som gæst kan transformere værket om til en affaldsbunke som et billede på, at alt det slik, vi spiser, er affald for kroppen. Og vi syntes, det var ærgerligt, at det ikke blev spist, forklarer Karen Bech fra museets skoletjeneste.