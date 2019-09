100 børn gav den gas på mountainbike: - Fællesskabet er det bedste ved sporten

Da finalen i Syd Cup Kidz blev cyklet på Grønholt Sporet ved Lunderskov, var de yngste deltagere fem-seks år. Fokus var på at have det sjovt og give dem en god oplevelse med at køre. De yngste kunne også møde 15-årige Jacob Roed, der lige har været til ungdoms-EM i Italien.

Når de yngste børn kører ruten igennem, så må far eller mor gerne løbe med, hvis forældrene husker at vise hensyn til de øvrige på banen.

- Formålet med dagen er at introducere nye børnemountainbike-ryttere til det at køre løb. Konkurrenceelementet er tonet ned, og i stedet er der fokus på at have det sjovt og få en god oplevelser, fortæller Essi Laub.

Syd Cup Kidz er et initiativ, som fire mountainbikeklubber og DGI står bag. Det er klubberne MTB Sønderborg, Rødekro CC, Funsters Ung MTB Haderslev og Grønholt Sporet ved Essi Laub i Lunderskov. Det er for børn fra U7 til U15. Cuppen har fokus på at give deltagerne en god oplevelse, når de får introduceret det at køre løb. Søndag blev finalen kørt i Lunderskov. Det er anden gang, at cuppen blev afviklet.

Jacob Roed, i den grå bluse, har lige været til junior EM i Italien. Han er med til Syd Cup Kidz som frivillig og for at heppe på sine klubkammerater fra MTB Kolding. Foto: Lena Juul

En af de seje drenge

Ud over at køre løb kan deltagerne også møde en af de helt seje drenge. Det er 15-årige Jacob Roed. Han kører på eliteplan og har lige været til ungdoms-EM i Italien.

- Jeg er for gammel til at køre med i dag, så jeg er med som frivillig. Jeg giver en hånd med i boden, hepper og bakker mine klubkammerater op, siger Jacob, der kører i MTB Kolding.

Hvad er fedt ved at køre mountainbike?

- Fællesskabet, du lærer hele tiden noget, og så kommer du udenfor sammen med dine venner. Uanset om du er hurtig eller langsom, så kan du efter et løb sidde og snakke om, hvad der gik godt og dårligt. Det kan være, at du lavede en god overhaling eller væltede i et sving. Der skal selvfølgelig være plads til, at man kan sidde hjemme og snakke med sine venner over Skype eller noget andet, men det giver bare noget andet at komme ud i forhold til at sidde derhjemme foran computeren.

Han kan lide de udfordringer, det giver at køre i naturen.

- Det handler om øvelse og om hele tiden at blive bedre, men man kan ikke køre mountainbike uden at få nogle knubs, et sår eller et ben, der halter lidt.

Jacob har kørt i syv år nu.

- Det begyndte med, at min familie var inviteret med ned i Marielundskoven for at se en af mine venner køre. Min bror begyndte på mountainbike, men han kørte død i det, og så tænkte jeg, det ser meget spændende ud. Jeg gav det et skud. Ungdoms-EM er den største konkurrence, jeg har deltaget i indtil videre, og jeg vil gerne forsætte med at udvikle mig.

Og han klør på.

- En normal træning er 30-60 kilometer. Det kører jeg fire til fem gange om ugen, fortæller han.