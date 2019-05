Politiet har for tiden øget fokus på uopmærksomhed i trafikken. Derfor var Sydøstjyllands Politi massivt til stede på nogle af mest trafikkerede veje i Kolding i fredags, hvor der blev uddelt 46 bøder for brug af mobiltelefonen under kørsel.

Kolding: Kør bil, når du kører bil, lyder det fra Rådet for Større Færdselssikkerheds kampagne. Bliver man knaldet, er det også ganske dyrt.

Sydøstjyllands Politi havde i fredags et særligt fokus på bilisters færden i og omkring Kolding. Der blev uddelt omkring 100 bøder for forskellige forseelser, hvor bilisters brug af mobiltelefonen var den hyppigste forseelse. Hele 46 bilister blev stoppet af politiet og sigtet for at bruge mobiltelefonen, mens de kørte bil.

Det var på Jens Holms Vej, Fynsvej, Tøndervej, og Haderslevvej, at politiet var til stede mellem klokken 10.30 og 17.30 i fredags. Resten af weekenden holdt de et vågent øje med trafikanterne i Kolding, men det var særligt indsatsen fredag, at fokus lå på.

- Der er forskellige tidspunkter i løbet af året, hvor vi sætter særligt fokus på forskellige ting. I juletiden har vi for eksempel øget på spirituskørsel og for tiden har vi fokus på uopmærksomhed, fortæller Finn Ellesgaard, der er leder af Patruljecenter Syd.

Uopmærksomhed er sammen med spiritus og hastighedsovertrædelser de tre hyppigste årsager til størstedelen af alle færdselsuheld i Danmark.

Udover bøderne til mobiltelefonbrugerne blev der blandt andet uddelt 11 bøder for at køre uden sele. Derudover kørte ti bilister så hurtigt, at det kostede et klip i kørekortet. Resten af bøderne var under flere forskellige kategorier.