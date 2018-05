100 års jubilæum: Tv-manden Søren Ryge Petersen fejrer Geografisk Have

For 100 år siden grundlagde Aksel Olsen den planteskole, der har udviklet sig til den moderne attraktion Geografisk Have. Haven fejrer sin grundlægger med både arrangementer, plakater og malebøger.

Og forfatter Helle Juhl er da også skrevet ind som en del af programmet, når Geografisk Have holder sin store jubilæumsweekend den 26. og 27. maj. Her kan man blandt andre også møde tv-havemanden Søren Ryge Petersen og lektor Marian Ørgaard, der arbejder med at registrere alle planterne i Aksel Olsens private have, som ligger lige over for Geografisk Haves hovedindgang.

- Vi er glade for, at fejringen kunne begynde, allerede da stadsarkivet udgav bogen "Iværksætterne", hvor forfatteren Helle Juhl helt fortjent har skrevet et kapitel om Aksel Olsen som en af Koldings store iværksættere. Det er en spændende måde at dykke ned i den del af fortællingen om Geografisk Have, der ikke er så "plante-nørdet", som haveleder Lene Holm udtrykker det.

Kolding: Ned gennem Geografisk Have står en allé af egetræer. De blev plantet for præcis 100 år siden, da Aksel Olsen grundlagde sin planteskole, som siden har udviklet sig til den unikke attraktion, der hvert år tiltrækker tusindvis af gæster. Det er de egetræer og den virkelyst, som nu bliver hyldet med både arrangementer og forskellige tiltag.

- Det er ikke noget, vi plejer at gøre, men jeg tror, at for gæsterne er det sjovt, at de på den måde kan få en lille bid af haven med hjem i anledning af jubilæet, siger haveleder Lene Holm.

- Vi håber, det bliver en succes, for vi har masser af tegninger liggende, så vi har mulighed for at lave plakater med andre motiver, siger Lene Holm, der gerne vil lave en serie med rhododendron-tegninger, for den busk havde Aksel Olsens store interesse.

Jubilæet kommer også til at sætte fokus på Aksel Olsen som kunstner. Gennem årene lavede han en lang stribe elegante tegninger og akvareller af blomster og planter, og seks af dem er blevet udvalgt og trykt som plakater, der sælges fra butikken i Geografisk Have.

Nu kan man male haven

I forbindelse med jubilæet udgiver haven også tre malebøger til børnene. To er i Pixibog-format til de allermindste, og en lidt større malebog fortæller lidt mere om, hvad det er, man kan møde indenfor i Geografisk Have. Bøgerne er illustreret af Kolding-tegneren Simone Thorup Eriksen.

- Vi er glade for, at vi gennem et par donationer har fået mulighed for at producere bøgerne, for vi har et stort fokus på børn her i Geografisk Have, siger Lene Holm og tilføjer:

- Udgivelserne trækker en tråd direkte tilbage til vores grundlægger Aksel Olsen, for det kan godt være, at han er mest kendt for sine tegninger og akvareller af blomster, men når han tegnede til sine egne børn, så var det altid sjove tegninger og dyretegninger, han lavede.