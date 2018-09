100-årig fejres med udendørs lagkageløb og stegt flæsk

KFUMs sociale arbejde fejrer 100 års jubilæum. Lokalt sker det med fællesskab over mad og fødselsdagskage.

Kolding: Fløden skal piskes udendørs og med håndkraft, når Børnekontakten står bag et udendørs lagkageløb med fem poster. Faktisk skal der samles 10-20 lagkager med bunde, creme, bananer og hvad der ellers hører sig til. Lederen af Børnekontakten, Leif Christensen, fortæller, at lagkageløbet er en del af den lokale markering af, at KFUM's sociale arbejde har 100 års jubilæum. Børnekontakten ligger i Skovparken og har børn mellem seks og ti år som målgruppe. - Lagkageløbet holdes fredag den 5. oktober, hvor vi har fællesspisning for børn og forældre. Vi ligger i et multietnisk kvarter, og den dag skal vi have somalisk mad. I bedste fødselsdagsstil giver vi den også fuld gas med sponsorkage og slik, siger Leif Christensen.

KFUM Kimen til KFUMs sociale arbejde blev lagt for 100 år siden. Det begyndte som et tilbud til tørvemosearbejdere.



Siden har arbejdet udviklet sig.



Lokalt er Folkekøkkenet, Café Paraplyen, Gademix og Børnekontakten en del af KFUMs sociale arbejde.

Stegt flæsk og persillesovs I Café Paraplyen står jubilæumsmenuen på stegt flæsk med persillesovs til billig penge. - Sidste onsdag i september har vi en eftermiddag med gratis kaffe, sponsorkage, musik og underholdning. Og i forbindelse med frivilligugen kører vi rundt med vores Christianiacykel med kaffe og kage, fortæller cafeens daglige leder Flemming Holm. Han er faktisk født på et fritidshjem for KFUM's sociale arbejde, hvor hans far var leder. - Det er lidt sjovt, at KFUM startede med at servere kaffe og kage i brunkålslejerne og skabe et sted, hvor folk kunne samles, så de ikke sad og spillede deres penge væk på kroen. I dag laver vi også andre ting, men selve det at mødes over en kop kaffe og en ostemad, det gør vi også i dag. Tingene kører lidt i ring, siger Flemming Holm.