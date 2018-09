Alle Børn Cykler

Det er Cyklistforbundet og TrygFonden, som står bag børnmotionskampagnen Alle Børn Cykler



Formålet er at inspirere børn til at cykle mere i hverdagen og inspirere skoler og forældre til at bakke op om børns cykling.



I de to første uger af september dystede skoleklasserne om at cykle så mange dage som muligt.



116.084 elever fra skoler over hele landet deltog i 2018-kampagnen.



Kampagnen blev afsluttet med at udnævne Årets Børnecyklist.