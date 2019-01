0. klasser skal testes, før de kan komme i 1. klasse: Kolding-elever klarer sig godt i sprogprøve

Efter at eleverne i Munkevængets Skoles 0. klasser har været gennem den første af tre sprogprøver, ser det ud til, at skolens elever ligger lunt i svinget sprogligt.

Afdelingsleder for skolens indskoling, Hanne Vinther Sørensen, fortæller, at det umiddelbart ser ud til, at ingen af 0. klasse-eleverne er faldet igennem i vurderingen af deres sproglige kunnen i forbindelse med det første sprogforløb. Skolen mangler dog endnu at få den endelige tilbagemelding fra Undervisningsministeriet om resultaterne.

Ros til børnehaver

Selv om eleverne ligger udmærket, skal skolen dog fortsætte den ugentlige sprogstimulering og vurdering af de yngste elever resten af skoleåret. Sværhedsgraden i sprogforløbene og de begreber, som skolens læsevejleder vurderer, stiger nemlig løbende, og senere på skoleåret kan det vise sig, at nogle elever har brug for ekstra hjælp for at få deres danske sprogfærdigheder på plads, forklarer Hanne Vinther Sørensen.

- Der skal sendes ros til børnehaverne, hvor børnene har gået. De har været gode til at sprogstimulere, for ellers ville børnene ikke ligge så godt sprogligt allerede nu. Men vi også godt, at vi ligger godt i forhold til andre skoler af vores slags, siger Hanne Vinther Sørensen.