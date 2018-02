- Vamdrup er ikke bare en lille bondeby

Vamdrup: Missionen er at vise, at der faktisk også sker noget i Vamdrup, og Hanne Sorgenfri og Birgitte Møller Boje drømmer om at få folk til at tage turen fra Kolding til Vamdrup - og ikke kun omvendt.

- Det tager kun 15 minutter at køre fra Vamdrup til Kolding, men man kan godt få fornemmelsen af, at det tager en time at køre fra Kolding til Vamdrup. Vi vil gerne vise, at vi ikke bare er en lille bondeby, siger Birgitte Møller Boje.

Det arbejde startede for cirka tre år siden, hvor der blev nedsat en eventgruppe, som hører under Arena Syd. Hanne Sorgenfri og Birgitte Møller Boje udgør to af tre medlemmer af eventgruppen, der også tæller Gitte Kildbane.

- Vi har arrangeret et par foredrag om året, blandt andet med Peter Ingemann og Morten Spiegelhauer, og de 250 billetter til vores kommende foredrag med Karen-Marie Lillelund blev udsolgt i løbet af meget kort tid, siger Hanne Sorgenfri.

- Vi vil gerne skabe fokus omkring byen og vise, at vi kan lige så mange ting, som de kan inde i Kolding, siger Birgitte Møller Boje.