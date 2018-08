Stor sparerunde i Kolding: Skatten stiger, og millionbesparelser venter

Kolding: Der venter skattestigninger for borgerne i Kolding fra næste år.

Det står klart, efter at alle partierne i byrådets økonomiudvalg tirsdag er blevet enige om, hvordan man i store træk skal tackle det truende underskud på næsten 100 millioner kroner i 2019.

En af løsningerne bliver at hæve personskatten i kommunen med en halv procent fra 2019. Derudover venter der store millionbesparelser på især servicen foruden besparelser på kommunens udgifter til anlæg.

I 2019 vil der blive sparet 45 millioner kroner på servicen, i 2020 vokser beløbet til 74 millioner kroner, og i 2021 og 2020 er besparelsen på hele 96 millioner kroner.

Økonomiudvalget har besluttet, hvordan besparelserne skal fordeles ud på de forskellige udvalg under byrådet, og nu bliver det op til hvert enkelt udvalg at finde ud af præcist, hvor de krævede besparelser skal findes, oplyser borgmester Jørn Pedersen (V).

- Det er svært at sige endnu, hvordan det vil kunne mærkes, men det vil kunne mærkes. Der er ikke noget quick fix eller hurtige, nemme løsninger. Men der er nogle ting, som borgerne vil komme til at mærke, at vi gør mindre af, eller slet ikke gør mere, siger Jørn Pedersen.