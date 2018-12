Vamdrup: En stille julesang spiller i baggrunden. Rasmus Greising er i gang med at pille en trøje af en gine i Tonnesens Herretøj i Østergade.

- Jeg har købt alle mine julegaver for længst. Det begyndte jeg på i slutningen af november. Der havde jeg nogle fridage og var rundt at se, hvad jeg kunne få i Vamdrup, fortæller Rasmus Greising.

Han er i fuld gang med en ekspedition. Kunden hedder Hans Lage.

- Jeg kunne aldrig drømme om at købe julegaver på nettet. Vi skal støtte vores lokale butikker, og jeg kan godt lide at komme ind og få en ordentlig betjening. Her kan du også få det afklaret med det samme, hvis du har spørgsmål.

Hans Lage køber næsten alt sit tøj og alle sine julegaver i Vamdrup.

- Det er fordi, det er nemt at komme til. Jeg kan ikke lide at komme steder som storcentret, for der er alt for mange mennesker til min smag. Her kender vi hinanden, og det er dejligt, mener han.

Hans Lage følges med sin datter Annika Lage. De har næsten fået købt alle de gaver, der skal under træet på mandag.