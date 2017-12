- Hyggen er det bedste ved julefrokosten

Langvarigt venskab

Ud over familiemedlemmer, så skal Lotte Bigum Andersen og hendes børn, Jesper på 12 år og Emma på 14 år, med til julefrokosten.

Gitte og Lotte har kendt hinanden i over 30 år.

- Jeg lærte Lotte at kende, da hun blev barnepige for mine store børn, og det har udviklet sig til, at vi har fået et nært venskab, fortæller Gitte.

Lotte har ikke været ret mange minutter i lejlighed, før hun og hendes to børn sidder leger på gulvet sammen med Gittes børnebørn.

- At vi holder julefrokost sammen er efterhånden blevet en tradition. Det har vi gjort i fem-seks år nu. Vi er et meget passende antal, for skal vi være flere, så skal vi sidde ved to borde, og det er ikke så hyggeligt som at sidde ved et, siger Mark.

Gitte er ikke i tvivl om, hvad der er det bedste ved julefrokosten.

- Det er hyggen. Og vi mødes altid anden juledag, for den 25. december skal børnebørnene have tid til at lege med deres julegaver.

Lotte glæder sig til julefrokosten hvert år.

- Det er ikke vores eneste fælles juletradition. Jeg plejer også at følges med Gitte og Mark til den årlige juletræsfest i Parkhallen.