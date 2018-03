Spellerberg utilfreds med karantæne

Karantæne: Et udråb rettet mod dommerne efter nederlaget til Skjern i sidste weekend har kostet Bo Spellerberg karantæne i den vigtige kamp mod Ribe-Esbjerg. Det er en karantæne, nøglespilleren er stærkt utilfreds med. Det giver han udtryk for i et længere indlæg på KIF's hjemmeside.

Spellerberg nævner fire punkter, som han ikke er enige i. Det drejer sig om indberetningens gyldighed, dens indhold, forsvaret og dommen.

Bagspilleren ligger især vægt på, at reglerne er brudt, da KIF først blev gjort opmærksom på indberetningen to dage efter kampen var færdig.

Derudover mener Spellerberg ikke, at udråbet blev nævnt i indberetingen.

- De skriver afslutningsvis, at jeg også råber efter dem, men at de ikke hører, hvad der bliver råbt, skriver Spellerberg i indlægget.

Først i dommen bliver raseriudbruddet nævnt, og derfor har hverken Spellerberg eller KIF kommenteret på det i deres svar. Det ville Spellerberg gerne have haft mulighed for. Han erkender dog, at han ikke burde have råbt efter kampen.

- Det er ikke et udbrud, jeg er stolt af, og det burde jeg naturligvis ikke have gjort. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at et af kameraerne på banen fanger det, og det så efterfølgende bliver brugt at TV.