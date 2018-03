Spellerberg risikerer karantæne i nøglekampe efter raseriudbrud

Et raseriudbrud efter weekendens nederlag til Skjern kan nu koste KIF's profil Bo Spellerberg en straf, efter dommerparret har indberettet spilleren. KIF-træner Lars Frederiksen mener, at der bør være plads til følelser.

Og det kan nu få konsekvenser for KIF's profil. Dommerparret har nemlig indberettet Spellerberg til Dansk Håndbold Forbund, der har taget sagen op. Det bekræfter DHF's turneringsansvarlig Frank Smith, der også er sekretær for forbundets disciplinærinstans, overfor Jyllands-Posten.

Straf: Bo Spellerberg var stærkt utilfreds med dommerparret i kampen mod Skjern i weekenden. I løbet af anden halvleg kæmpede KIF Kolding København sig tilbage fra minus syv, og havde i de døende sekunder mulighed for at udligne. I det sidste angreb var Spellerberg rasende over, at holdet ikke fik et frikast.

Håndbold er følelser

Bo Spellerberg blev i 2009 idømt to spilledages karantæne for at have kaldt to dommere for idioter og sige "vi må håbe, de stopper karrieren" i et TV-interview efter et nederlag til GOG.

Hvis det skulle ende med en karantæne til Bo Spellerberg, vil det være et stort slag i ansigtet for KIF i holdets bestræbelser på at sikre en slutspilsplads. Spellerberg er en af holdets helt store profiler og topper både assist- og topscorerlisten i klubben i denne sæson.

Derfor håber KIF's træner, Lars Frederiksen, også på, at der hurtigt kommer en konklusion fra forbundet, så han ved, om Spellerberg er i spil til lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg, der er meget vigtig for KIF for at holde fast i en slutspilsplads.

- Sagen bliver behandlet, så derfor har jeg ikke de store kommentarer lige nu. Men mon ikke, at der bliver arbejdet hurtigt, for vi spiller jo igen på lørdag, siger Lars Frederiksen, inden han alligevel knytter en kommentar til sagen.

- Jeg synes, at der skal være plads til følelser. Håndbold er følelser og sådan er det bare, siger han.

KIF Kolding København ligger med tre kampe igen på en syvendeplads med to point ned til Mors-Thy uden for slutspilspladserne.