Spellerberg får karantæne for raseriudfald mod dommere

KIF Kolding København's profil Bo Spellerberg har fået en spilledags karantæne for at råbe efter dommerne efter det seneste nederlag mod Skjern. Dermed er han ikke med i lørdagens vigtige kamp mod Ribe-Esbjerg.

Karantæne: "Hvor er I elendige, mand!"

Sådan råbte Bo Spellerberg efter dommerparret efter weekendens nederlag til Skjern. Spellerberg var utilfreds med dommernes præstation til sidst i kampen, hvor han mente, at KIF skulle have haft et frikast og muligheden for at sikre en udligning.

Raseriudbruddet indberettede dommerne til Dansk Håndbold Forbund, og de har nu besluttet, at det skal koste Spellerberg en spilledags karantæne. Det fortalte KIF-træner Lars Frederiksen tidligere på dagen i en Facebook-live, som du kan se her.

- Den er lige tikket ind af døren, inden vi satte os her. Den har betydet, at Bo har fået en spilledags karantæne og ikke kan være med i næste kamp mod Ribe-Esbjerg, sagde Lars Frederiksen.

Dermed kan han ikke være med i den vigtige kamp på lørdag mod Ribe-Esbjerg, hvor begge hold kæmper for en plads i slutspillet.

- Det er selvfølgelig vores topscorer, så det er selvfølgelig en meget vigtig spiller, vi kommer til at undvære. Men jeg har den opgave som træner hele tiden at prøve og optimere mit hold med de spillere, jeg har til rådighed, sagde træneren.

JydskeVestkysten følger sagen.