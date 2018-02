Spellerberg: Det var da en af de bedre dage

Nyde i dag, men se fremad

Kampen blev afgjort til allersidst, da Bo Spellerberg skulle kaste et frikast.

- Jeg leder efter en sprække. Jeg ved ikke, om det er der, bolden går ind. Men jeg ser ret hurtigt, at den går ind. Da den kommer uden om muren, og jeg kan se, at Ole (Erevik red.) ikke når derover. På det tidspunkt er jeg egentlig glad for et point. Men sådan en sejr gør selvfølgelig, at det er lidt sjovere at træne de næste par dage, siger han.

Sejren i sidste sekund skal gerne give et løft i moralen.

- Vi skal nyde i dag, men også se, om vi kan bruge til noget. Man skal kunne se torsdag mod SønderjyskE, at det her er et hold, der er på vej tilbage, siger han.