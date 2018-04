Skæbnekamp i slutspillet: Møde mellem målslugere

HÅNDBOLD: Bo Spellerberg og Philip Stenmalm fra KIF Kolding København.

Nicolai Pedersen og Johan Meklenborg fra Nordsjælland.

Læg deres scoringer sammen i denne sæson, og du når langt over 600 mål. Nærmere bestemt 652.

Der er næppe tvivl om, at de fire navne fylder rigtig meget i forberedelserne hos henholdsvis KIF-træner Lars Frederiksen og Nordsjælland-træner Ian Marko Fog inden de to holds skæbnemøde i slutspillet onsdag aften i Frederiksborg. For det er meget langt hen ad vejen de fire spillere, det står og falder med, når deres hold jagter den sejr, de begge har brug for i bestræbelserne på at holde semifinaledrømmene i live.

Johan Meklenborg topper topscorerlisten med 186 mål med holdkammeraten Nicolai Pedersen på tredjepladsen med 160 scoringer. På andenpladsen finder vi KIF-veteranen Bo Spellerberg med 167 mål. Philip Stenmalm er den danske ligas tiende mest scorende med 139 træffere.

KIF-træner Lars Frederiksen vil gerne have bremset Meklenborg og Pedersen.

- Jeg vil gerne lægge stor vægt på de to for at se, om vi kan holde dem nede på et minimum, for de andre er ikke vant til at lave så mange mål, og så skal de til at finde nogle andre ting frem. Vi prøver at fokusere på deres venstre side af banen, siger træneren.