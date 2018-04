Kun en sejr tæller for KIF

HÅNDBOLD: De argeste modstandere af håndboldens syv mod seks-spil skal nok undlade at tage i FrederiksborgCentret for at se Nordsjælland mod KIF Kolding København onsdag aften.

For den - af mange - forhadte regel, der tillader at erstatte målmanden med en markspiller under et holds angreb, bliver flittigt brugt af de to hold, der mødes i en vind eller forsvind-kamp, hvor taberen kun har en statistrolle tilbage i resten af slutspillet.

KIF har med stor effekt benyttet sig af syv mod seks-spillet i sine to første slutspilskampe, fordi det har kompenseret for begrænset bemanding i bagkæden.

KIF-træner Lars Frederiksen forklarer hvorfor.

- Vores syv mod seks spil er med til at redde os gennem det her på to måder. Den ene ting er, at det er knap så hårdt for spillerne, for nu skal de bare finde tomrummene i stedet for at lave tomrummene. Jeg kan lige pludselig se, at vores hovedspillere, Bo og Philip (Spellerberg og Stenmalm, red.), og stregspillerne, der har trukket et stort læs, har mange flere kræfter, end hvis vi skulle spille seks mod seks. Der er også det, at det giver mere overskud. Det kræver også, at vi ikke bliver straffet, og selv så stærkt et hold som GOG formåede egentlig kun at straffe os to gange, selv om vi spillede det i 60 minutter. Jeg tænker, at hvis vi havde spillet seks mod seks, havde de fået mange flere mål på kontra, siger Lars Frederiksen, som også var godt tilfreds med det taktiske greb mod BSV, selv om KIF tabte den kamp.

- Nu bliver det lidt anderledes, for nu kommer vi til at møde et hold, der også spiller meget syv mod seks, så det bliver noget, vi ikke har kendt så meget til før. Nu bliver vi selv udfordret på det, og så må vi se, om vi kan løse det, siger KIF-træneren inden kampen mod Nordsjælland.