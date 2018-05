KIF-træner efter pokalsejr: God afslutning på god sæson

Håndbold: KIF Kolding Københavns træner, Lars Frederiksen, havde masser af overskud til sjov efter kampen. Udenfor KIF's omklædningsrum stod flere fans, der gerne ville have autografer og havde gaver med til spillerne. Og Lars Frederiksen blev sendt ind i omklædningsrummet for at hente en spiller ud. På vejen fik han spørgsmålet, om der ikke var nogen, der skulle have trænerens autograf?

- Det var der ikke. Jeg har ellers været hele hallen rundt for at spørge, sagde han med et stort grin.

Alt i alt var det en overskudsfyldt og tilfreds træner efter pokalsejren på 35-30 over Skive FH.

- Det var en happy ending på en god sæson. Vi kommer i slutspillet og kæmper med om semifinalepladserne. Og nu er vi sikret videre deltagelse i pokalturneringen. Så jeg er godt tilfreds, sagde han.