KIF-sportschef Lasse Boesen: Jeg har mundtlig aftale med venstre back

Som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, var KIF Kolding København og Nordsjælland-målsluger Nicolai Pedersen enige om en kontrakt. Nu har Ribe-Esbjerg givet et bedre tilbud.

HÅNDBOLD: Der er ikke noget at sige til, hvis faste JV-læsere er en smule forvirrede over, hvor Nordsjællands Nicolai Pedersen skal spille i næste sæson.

Vi har tidligere ved flere lejligheder nævnt, at KIF allerede var blevet enig med Pedersen om et skifte til Kolding, men da KIF fortsat er på Dansk Håndbold Forbunds liste over klubber, der ikke må indgå nye kontrakter, har parterne ikke kunnet lukke kontrakten.

Det har fået andre klubber med Ribe-Esbjerg og Skjern i spidsen til at rykke frem i stolen. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har Ribe-Esbjerg overbudt de andre bejlere så markant på løndelen, at Nicolai Pedersen nu har valgt Ribe-Esbjerg.

I KIF regner sportschef Lasse Boesen stadig med at have afløseren på plads for svenske Philip Stenmalm, der skifter til franske PAUC.

- Jeg har en mundtlig aftale med en venstre back, siger Lasse Boesen, der ikke ønsker at forholde sig konkret til navnet Nicolai Pedersen.

JV erfarer, at KIF regner med Nicolai Pedersen, og klubben forventer ifølge avisens oplysninger også, at de aftaler, der er indgået mellem klub, spiller og agent er så bindende, at Pedersen ikke kan vælge en anden klub - selv om Dansk Håndbold Forbund endnu ikke har godkendt en kontrakt formelt.