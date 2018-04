KIF skal ramme på andet forsøg

Nederlaget hjemme mod Bjerringbro/Silkeborg i onsdags har sat KIF Kolding København under pres, men en udesejr over GOG søndag aften vil åbne slutspilspuljen på ny.

KOLDING: Hvis spillerne fra KIF Kolding København havde stået ansigt til ansigt med Billy the Kid på en støvet hovedgade i det vilde vesten i slutningen af 1800-tallet, havde alt været forbi.

En enkelt forbier, og så ville den lille gnom med det hurtige aftræk have gjort duellanten til føde for gribbene. Kun en forbipasserende vindheks ville kunne fortælle historien om KIF'ernes endeligt.

Nu var det trods alt kun håndbold, og selv om Nikolaj Øris, Jesper Nøddesbo og Sebastian Skube ramte Philip Stenmalm, Bo Spellerberg og Petter Øverby, så er KIF'erne ikke gjort kolde. De kan stadig rejse sig og børste støvet af skuldrene. Der er stadig puls i slutspillet.

- Som jeg også sagde til spillerne inden kampen; hvis vi ikke ramte første skud, så må vi ramme andet skud. Det betyder, at vi skal over at vinde i GOG, for så har vi GOG på hjemmebane også. Så skal vi slå dem to gange. Sådan er regnestykket. Og så kan vi selv afgøre tingene, pointerer Lars Frederiksen.

En sejr på æbleplukkernes ø søndag aften vil bringe nyt liv i KIF's forhåbninger om at levere en overraskelse og snuppe en af slutspilsgruppens to øverste pladser, og dermed tage fusen på favoritterne og booke en plads i DM-semifinalerne.

- Det er selvfølgelig en svær opgave, men vi får et skud til. Det skal vi huske, minder KIF-træneren nok en gang om.

- Man skal bare vide, at man får et skud mere for at leve. Det vil så stadigvæk åbne det hele.

Han henviser til, at GOG har fire point for sejren over Nordsjælland og de to, de havde med fra grundspillet. BSV havde et enkelt med over og er oppe på tre efter sejren på 32-27 i Kolding.