KIF-cheftræner: Vi har haft alle de store hold på krogen

KIFs cheftræner Lars Frederiksen må konstatere, at hans hold har udspillet sin rolle i slutspillet. GOG og BSV går videre til semifinalerne sammen med Aalborg og Skjern. Foto: Bo Amstrup/Scanpix

Lars Frederiksen var rigtig træt af, at det ikke lykkedes at vinde ude over Bjerringbro-Silkeborg, men han er alligevel stolt af sit hold.

HÅNDBOLD - SLUTSPILLET: Det sluttede så her. Fynske GOG og Bjerringbro-Silkeborg snupper de to pladser i DM-semifinalen fra slutspilspuljen, hvor Nordsjælland Håndbold og KIF Kolding Håndbold var de andre to hold. Det faktum ærgrede naturligvis KIF-cheftræner Lars Frederiksen ganske gevaldigt, da han hold sent torsdag aften havde tabt 31-28 ude mod BSV. - Vi var ellers lige ved at få fat i dem. Vi er bagud med ni mål på et tidspunkt og kommer så op på minus to kort før tid, hvor vi oveni købet havde bolden. - Men desværre ikke det ikke at fuldende et sindssyg flot comeback. Vi manglede lige det sidste, mente Lars Frederiksen. Og det gjorde dommerne også. - Jeg må bare sige, at vi ikke får ret meget. Det skal ikke være nogen undskyldning, men det er en forklaring. Vi spiller med otte mand gennem kampen, så vi må sgu kæmpe hårdt nok for det alligevel.