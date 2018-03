Islandsk back formentlig ude resten af sæsonen

SKADE: KIF Kolding Københavns islandske back, Olafur Gustafsson, måtte i kampen mod Mors/Thy gå ud med en knæskade. Han er efter alt at dømme ude resten af sæsonen. Men det er ikke så slemt som først frygtet, siger træner for KIF Kolding København, Lars Frederiksen. Man kunne have frygtet, at det var menisken eller korsbåndet, og at han derfor ville være ude i en lang periode.

- Han er blevet tjekket, og vi har fået at vide, at det ikke er menisken eller korsbåndet. Det kan muligvis være en knogle, der er blevet forskudt, siger KIF's træner Lars Frederiksen.

Gustafsson bliver derfor sendt til flere undersøgelser i næste uge.

- Hvis det er en knogle, der er blevet forskudt, er det otte til ti uger, han sidder ude, siger Lars Frederiksen.

Islændingen er derfor formentlig også ude resten af sæsonen.

- Han er en god forsvarspiller og en solid angrebsspiller. Så ham kommer vi til at mangle. Men jeg koncentrerer mig om de spillere, jeg har til rådighed. Vi har flere stregspilere, så måske spiller vi med to stregspillere i et 4-2-system, siger Lars Frederiksen.