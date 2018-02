Håndboldligaen genoptages: KIF skal forsvare en plads i slutspillet

HÅNDBOLD: KIF Kolding København lægger ud med en nøglekamp, når holdet mandag aften genoptager ligaen med en udekamp mod forfølgerne fra Nordsjælland.

- Det er lige på og hårdt, men det tænker jeg ikke så meget over, siger cheftræner Lars Frederiksen, der for to uger siden fik ny hofte, men som i skrivende stund forventer at være på bænken ved siden af assistenttræner Lasse Boesen til kampen i Helsingør.

- Jeg tænker mere, at det er vigtigt, at vi får samlet tingene igen, for vi har ikke ligefrem haft verdens bedste træningskampe op til det hér, siger han med henvisning til fem nederlag i træk i de træningskampe, der er spillet siden sejren over Chiles landshold.

Trods nederlagene håber Frederiksen, at 2018 kan flytte holdets spil til det bedre og konsolidere den nuværende ottendeplads, der giver adgang til slutspillet i foråret.

- Jeg var meget tilfreds med vores efterår i forhold til de spillere, vi har til rådighed. Nu ser det så ud til, at vores spillertrup er ved at være intakt, og det vil så sige, at der vil komme nogle flere udskiftninger, og det vil selvfølgelig være sådan, at jeg forventer, at folk kommer med fuld power og ikke trækker alt for meget i håndbremsen. Det blev vi nødt til i efteråret. Det er ingen hemmelighed, og det kunne alle også godt se på vores spil. På den baggrund fik vi alligevel mange point og vandt mange kampe, mener KIF-træneren.