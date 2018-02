Fries giver rosen videre efter afgørende redning

Håndbold: Selvom Thorsten Fries netop har sikret SønderjyskE to point i sejren over KIF Kolding København, ved at redde et skud i de sidste sekunder, giver han en stor del af rosen videre til en holdkammerat.

- Fløjen ligger en fantastisk parade til kort. En parade han aldrig har lavet bedre. Så skal jeg bare tage den i den lange side, sagde han med smil efter kampen.

Gennem hele kampen spillede Thorsten Fries en god kamp. De første to gange han kom ind på straffekast reddede han mod Bo Spellerberg. Senere tog han også et straffekast fra Magnus Landin.

- De har to udprægede straffeskytter. Så vi har set noget video på dem. Så handler det bare om at være rolig og vente med at lave sit udfald, siger han om de tre strafferedninger.

Med sejren over KIF har SønderjyskE fået en god start på foråret. Kun de første 20 minutter mod BSV har været dårlige.

- Vi har arbejdet hårdt henover sommeren, og det viser sig nu. Vi viser, at vi er på vej frem og ikke tilbage. Det er godt at se, at man også kan se det i kampene nu og ikke kun til træning, siger Thorsten Fries.