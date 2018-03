SønderjyskE og Esbjerg møder hinanden i kvartfinalen: - Det er 50/50

SønderjyskE været igennem hårdt program

Mens SønderjyskE har spillet kampe i play in-serien mod Gentofte, har Esbjerg-spillerne kun trænet. Det kan både være en fordel og en ulempe. SønderjyskE kan enten skøjte ind til kampen mod Esbjerg i høj fart eller være slemt mærket af det hårde program.

- Nogen taler for, at det er godt med en pause, nogen taler imod en pause. Det var da dejligt at få lidt selvtillid mod Gentofte, siger Kim Lykkeskov.

Heller ikke Thor Dresler tør spå om, hvorvidt det er en fordel.

- Jeg har ikke styr på, hvor mange blå mærker og skrammer de har fået. Et eller andet sted er det federe at spille kampe end at træne. Men om det er en fordel, er svært at sige. Der er jo to sider af det, siger han.