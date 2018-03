Mads Lund: Dommerne var for strikse

SønderjyskE's Mads Lund var glad for sejren. Men han mener dog, at dommerne var lige lovlig strikse. Det var jo en slutspilskamp, og den slags skal gerne gøre ondt.

REAKTIONER: Mads Lund fra SønderjyskE var glad for 4-0 sejren over Esbjerg Energy. Han var dog ikke helt tilfreds med dommerne, som han mener, var for strikse. Det er jo slutspil, så det skal gøre lidt ondt, og man skal give og tage lidt igen.

- Vi fik ikke lov til at spille det playoff-hockey, vi gerne ville. Når der er lidt tumult inde foran mål, hvor folk slår lidt på hinanden, behøver dommerne ikke kalde en udvisning. Det hører med. Det er en del af playoff. Så det håber jeg, de undlader til næste kamp. Det er det, alle spillerne i ligaen elsker. At det gør lidt mere ondt, nu hvor det hele skal afgøres.

- Der var et par gange, hvor der var lidt tumult inde foran mål, og så smed dommerne bare folk i straffeboksen. Det er fint nok, at folk slår lidt til hinanden og giver et puf, siger han.