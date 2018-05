Ishockey for nybegyndere: Forstå sporten før VM i Danmark

VM: Hvert hold har seks spillere på isen. Målmandens rolle giver mere eller mindre sig selv, og ligesom i fodbold og håndbold er den vigtigste opgave naturligvis at holde pucken ude af nettet.

Foran målmanden befinder sig to backs, der typisk er store og stærke spillere. Denne position kaldes på engelsk for ''defencemen'', men på trods af stemplet som forsvarsspiller, så er de to backs også med, når der angribes.

I en mere fri rolle spiller centeren. Dette er holdets playmaker, som de fleste angreb går igennem. Han ligger, som positionens navn indikerer, ofte centralt i banen.

På begge sider af centeren spiller de to forwards. Positionen kaldes også for henholdsvis højre og venstre wing, og disse spillere er ofte hurtige og gode teknisk. Selvom de to forwards har størst fokus på at score mål, så er de ligeledes med til at forsvare.