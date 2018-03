Der skal bare én sejr til for Energy

Esbjerg Energy lagde alt presset over på SønderjyskE efter sejren på 2-1. Holdet har nu tre kampe til at få én sejr og spille sig i semifinalen.

ISHOCKEY: Esbjerg har nu tre forsøg til at spille sig i semifinalen. To af dem på hjemmebane. Den første matchbold er søndag. Vinder esbjergenserne der, er de videre til semifinalen. Taber de har de to forsøg endnu.

Dumme udvisninger

I en tid med slutspil, hvor disciplin bliver prædiket morgen, middag, aften, kan man undre sig over, at SønderjyskE dummede sig så gevaldigt. Kampen havde endnu ikke rigtig sat sig, endnu ikke fundet sin rytme, da SønderjyskE. Inden for få sekunder fik både Justin Haché og Jace Coyle begge en udvisning. Haché for interference, Coyle for forsinkelse af spillet ved at skyde pucken ud af banen.

Isoleret set var det ikke dumme udvisninger. Haché var nødt til at stoppe Alexis Loiseau, da pucken først var prikket forbi ham, og Loisaeu havde fri bane mod SønderjyskE-målet. Og Coyle, der bare forsøgte at sende pucken ud af egen zone, kan vel heller ikke gøre for, at den fortsatte ud over banden.

Men når de to hændelser skete så kort tid efter hinanden, at SønderjyskE skulle spille to mand i undertal i godt og vel to minutter, så det dumt ud.

Og det blev også straffet. Energy spillede tålmodigt, klogt. Kørte pucken fra mand til mand, side til side, indtil åbningen kom. Den viste sig et par gange, men Energy formåede ikke at sætte pucken i nettet. Men det lod sig ikke presse af det tikkende ur eller de vrede sønderjyske fans. Fortsatte bare med at spille klogt og tålmodigt.

Pludselig fandt Philip Bruggisser sig selv i en fin position. Han skøjtede langsomt mod mål, mens han tog sigte og satte så pucken ind bag Myllykoski.

SønderjyskE var rystet. Spillet hang ikke rigtig sammen, og Energy så farlige ud i det meste af det, holdet foretog sig. SønderjyskE kom lidt tilbage, men Mathias Seldrup præsterede den ene pragtfulde redning efter den anden.