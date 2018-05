Budgettet for lille: Isligaen mister et hold i næste sæson

ISLIGAEN: 10 hold. Det er alt, der er tilbage i den danske ishockeyliga i næste sæson.

JydskeVestkysten erfarer, at Gentofte Stars ikke har været i stand til at præsentere et tilfredsstillende budget for næste sæson, hvorfor de ikke får licens til at spille i isligaen i 2018/19.

Klubben var i sidste sæson truet af lukning på grund af økonomiske problemer, men på 30 timer lykkedes det med hjælp fra fans og sponsorer at indsamle den million, der manglede for at drive forretningen frem til slutningen af sæsonen.

Gentofte Stars gik ellers hele vejen til finalen mod Esbjerg Energy i sæsonen forinden, hvor Energy vandt serien og DM-guldet med 4-1.

I den netop overståede sæson blev klubben slået ud af SønderjyskE i de såkaldte play in-kampe. Netop SønderjyskE kunne for nylig præsentere, at de har skrevet kontrakt med den 23-årige back Rasmus Schultz Lyø fra Gentofte Stars.

Men ifølge JydskeVestkystens oplysninger, så bliver næste sæson i isligaen altså uden Gentofte Stars, hvorfor turneringen blot vil bestå af 10 hold.