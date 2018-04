Zuckerberg kender dig bedre end din kæreste: Fem ting du bør vide om Facebook

2. Der mangler gennemsigtighed

Benjamin Elberth: - Firmaer har altså adgang til at lave annoncer på grund af de data, Facebook lagrer. Facebook kan derfor målrette annoncer til os, uden vi egentlig kender baggrunden for den annonce, vi får.

- De har for længe fået lov til at slippe afsted med, at hvis du klikker på den knap, der hedder "Hvorfor ser jeg denne annonce?", får du at vide, at du ser denne her annonce for Dansk Supermarked, fordi du er 18 år eller derover og bor i Danmark. Men det er jo ikke derfor, du får annoncen. Det er fordi, du har kigget på en-eller-anden ting på Dansk Supermarked på et-eller-andet tidspunkt. Gennemsigtigheden mangler simpelthen.

- Og problemet for forretningsmodellen er, at hvis Mark Zuckerberg gav mulighed for, at vi kunne se præcis, hvorfor vi fik vist annoncen, ville der gå to sekunder, før Pepsi efterlignede Coca Colas annonce, fordi de ville kunne se hvor effektive, annoncerne var, og hvad de var baseret på. Så bryder det annoncesystem, Facebook tjener pengene på, sammen.