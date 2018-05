Yildiz Akdogan mister sit eneste ordførerskab hos S

Socialdemokraten Yildiz Akdogan er ikke længere psykiatriordfører for sit parti.

Dermed er hun uden ordførerskaber.

Ifølge netmediet POV International har S-ledelsen straffet Akdogan, fordi hun er imod forslaget om at stoppe med at modtage kvoteflygtninge.

Ritzau kan ikke få bekræftet den udlægning. Og Socialdemokratiets gruppesekretær, Christine Antorini, afviser over for Ritzau netmediets historie om, at der er tale om en straf.

- Det er korrekt, at Yildiz ikke længere er psykiatriordfører. Jeg kan afvise, at det handler om udlændingepolitik.

- Vi ændrer ind i mellem på rollefordelingen, og Yildiz' gode arbejde for Socialdemokratiet kommer naturligvis til fortsat at skabe værdi for os alle, siger Antorini i en skriftlig kommentar.

Til Ritzau bekræfter Akdogan, at hun ikke selv har givet ordførerskabet fra sig.

Hun hverken afviser eller bekræfter POV's historie. Om der er tale om en straf fra S-toppen, svarer hun:

- Jeg kan kun gentage, at jeg ikke er psykiatriordfører længere.

- Jeg er ikke en person, der holder mine holdninger tilbage. Det gør sig gældende i forhold til kvoteflygtninge, men også andre dagsordener.

Ifølge Akdogan fik hun det at vide for en måneds tid siden. Det skete via fællesmail om de nye konstitueringer i folketingsgruppen. Her fremgik hendes navn ikke.

Mailen kom ifølge Akdogan dagen efter et gruppemøde, hvor emnet ikke blev bragt op.

- Det kom som en overraskelse for mig, siger Akdogan.

- Jeg er meget ærgerlig over, at jeg har mistet ordførerskabet. Jeg har forsøgt at løfte psykiatrien på partiets vegne. Det vil jeg fortsat arbejde for, siger hun.

Historien om Akdogan kommer, kort tid efter at partifællen Mette Gjerskov mistede sin post som udviklingsordfører i Socialdemokratiet.

Her lagde partiet ikke skjul på, at det var fordi, at Gjerskov flere gange har afveget fra S-linjen på blandt andet udlændingepolitikken - senest i forhold til spørgsmålet om et tildækningsforbud.

Akdogan, der har tyrkisk-kurdiske rødder, har været folketingsmedlem fra november 2007 til september 2011 og igen fra oktober 2014. Hun er fortsat næstformand i Ligestillingsudvalget.