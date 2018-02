Weekenden starter flot og ender med uberegneligt lavtryk

Februar i Danmark er ikke kendt for sit indbydende vejr, men weekenden starter godt, hvis man er til solrigt vintervejr.

Det oplyser Janne Hansen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Fredag bliver en rigtig pæn dag med solskin mange steder. Der kan godt være skyer i nogle dele af Jylland, men ellers er der for det meste nogen eller en del sol. Der kan også godt være lidt vind, men det aftager, siger hun.

Lørdag starter på samme måde pænt.

- Det bliver noget med sol fra starten af dagen, og så går det lidt mere over i noget skyet vejr. Det bliver en overgang til weekendens joker, søndag, hvor der kommer et lavtryk ind over landet og nogle fronter, siger meteorologen.

Den seneste prognose har et lavtryk lige over Danmark. Det betyder, at der kan komme kraftig vind op til kulingstyrke og "måske også lidt sne".

- Der er masser af nedbør søndag. Hvilken slags nedbør kommer an på lavtrykket, og hvor det falder. Hvis det bliver en sydlig bane, så vil vi nok få noget sne, men tager det en nordlig bane, så bliver det mere regn, siger Janne Hansen.

Sneen vil dog ikke blive liggende længe. Nedbøren går nemlig efter alt at dømme over i slud og regn.

- Der er noget varme i det her frontsystem. Der er mange ting, der er usikre i forbindelse med det her søndagsvejr. Men nedbør, det kommer der, siger Janne Hansen.

Temperaturmæssigt kan man råbe hurra, hvis man kan lide kulde. Fredag vil vi ligge mellem frysepunktet og tre graders varme. Det samme vil gøre sig gældende lørdag.

Søndag vil vi ligge med dagtemperaturer på op til fem grader. De kommende tre nætter bliver med nattefrost.