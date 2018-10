Wagyu-ko toppede prislisten med 74.000 kroner

Gastronomi: Wagyu-kvæg er en sjælden race i Danmark. Også langt mere sjælden end de 259 eksemplarer, som står opført i landbrugsorganisationen Seges' statistik. Ifølge kvægavler Søren Riis Vester fra Finderup ved Viborg har en håndfuld danske avlere blot 30-40 renracede dyr med en lige blodlinje til Japan. Resten har huller i stamtavlen efter krydsninger med eksempelvis angus-kvæg.

- De ren-racede stammer 100 procent i lige linje fra Japan, og man skal ikke krydse med eksemplarer, som har et hul i stamtavlen, argumenterer Søren Riis Vester.

Ifølge Søren Riis Vester er meget af det wagyu- eller kobekød, man kan købe på restauranter, en krydsning mellem den originale japanske race og angus eller andre racer, og det står også med småt, hvis man kigger efter på hjemmesider og menukort.

Kvægavleren var i sin tid med til at importere 20 embryoner - befrugtede æg - fra Oregon, som grundlagde den danske bestand på otte kalve - lige dele tyre og kvier. En af tyrene blev efter en ultralydsscanning for intramuskulært fedt valgt til avlstyr. En af efterkommerne blev siden solgt for 74.000 kroner - den højeste pris for et enkelt dyr på det tidspunkt - til kokken Francis Cardenau, som dengang drev Restaurant Umami.

Rasmus Nielsens ko er ifølge Søren Riis Vester ægte renracet, for den nedstammer fra hans oprindelige besætning på gården ved Viborg. Søren Riis Vester har solgt sine wagyuer og avler nu på angus, men han har en snes embryoner liggende på frost, og det giver mulighed for at lave lige så mange kalve hos ham selv eller en køber.

- Jeg har lige fået en spegepølsemad af wagyu til frokost. Men ellers er fryseren ved at være tom, konstaterer Søren Riis Vester.

Wagyu-kvæget har et tykt fedtlag og masser af fedt i selve musklerne, og det giver lidt udfordringer i køkkenet med forpart og bagpart.

- Der er masser af skrubkød på wagyu, og man behøver ikke komme svinefedt i pølserne for at lave en frankfurter, siger han.

Smagen er i særklasse, vurderer avleren.

- Fedtet er en delikatesse, som man kan stege i små tern og bruge til en bagt kartoffel eller lave til bacon til et stykke kød, som er stegt rødt. Uhmmm, siger Søren Riis Vester.