Vred bilist: - Derfor fulgte jeg efter familiefar

Efter vi bragte en artikel om et tilfælde af vejvrede foran en gruppe konfirmationsgæster, har bilisten fra historien henvendt sig, for at fortælle sin version af sagen.

- Jeg tænker bare, at han nok ikke lige havde set mig, men oppe i rundkørslen lige efter, bliver han igen bare holdende. Så jeg dytter selvfølgelig af ham igen.

Den 45-årige kører ifølge den bagvedkørende i det samme ud foran og hamrer bremsen i, angiveligt for at provokere.

- Han holder der, helt stille, og jeg tænker, at han nok sidder og skriver på sin telefon eller sådan noget. Så får han lige et dyt. Vi kan sagtens køre ud. Men han bliver bare holdende. Så derfor prøver jeg at liste ligeså stille udenom, fortæller bilisten.

Ifølge ham starter historien ganske rigtigt for enden af Østergade, hvor han holder i sin Audi bagved konfirmandens far, og vil svinge til venstre ligesom ham.

Historien om den vrede bilist har fået mange reaktioner. Ikke mindst fra den omtalte bilist, der, efter at have læst artiklen, selv kontaktede os.

Randers: Da der i fredags skulle være konfirmationsfest i det nordøstlige Randers, blev konfirmandens 45-årige far ifølge ham verbalt overfaldet af en truende bilist, der havde set sig sur på ham kort forinden. Episoden skete foran en større gruppe af chokerede festgæster.

Stille og roligt

Da de begge er kommet ud af rundkørslen, blokerer bilen foran igen bremserne, så de is, manden i Audien lige havde hentet, vælter rundt i bilen.

- Der blev jeg godt nok lidt irriteret, så jeg drejer med ned ad den villavej, han efterfølgende kørte ind på, for at sige til ham, at det var en mærkelig opførsel.

De stiger begge ud af bilen, og bilisten henvender sig til den 45-årige far, og spørger, om ikke det er noget mærkeligt noget at forsøge at ødelægge begge bilerne.

- Da hans kone så kommer ud, tænker jeg bare, at det egentlig også er lige meget, så jeg vender mig for at gå. Men så tager han sine nøgler, og prikker ind i siden på mig, og beder mig forlade hans grund og hvad ved jeg.

Det hele foregår ifølge bilisten stille og roligt, for han har det meget dårligt. Et par dage senere bliver han indlagt med nyresvigt, hvilket ifølge ham også er forklaringen på de små pupiller, faren beskrev.

- Inden jeg kører derfra, kommer han så hen og forsøger at ødelægge mit sidespejl ved at mase det.

Han fortæller, at du sagde, du ville smadre ham. Passer det?

- Altså, jeg sagde til ham, at han ville ende med at få nogle på hovedet, hvis han kørte rundt og provokerede folk på den måde. Men det var ikke en trussel.

Han fortæller desuden, at flere af hans venner har modtaget et billede, som den 45-årige tog af bilisten under episoden, med en efterspørgsel på, om nogen vidste, hvem han var.

Han er endnu ikke blevet kontaktet af politiet, som dog igen fredag bekræfter overfor avisen, at der foreligger en anmeldelse.

Både den 45-årige far og bilistens navn er kendt af redaktionen.