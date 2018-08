Voldsom stigning i bestanden af mårhunde i Jylland

Harry Jensen forsøgte at råbe politikerne op. For at øge fokus på det, han så som et kommende stort problem, udloddede Harry Jensen sammen med Jørgen Axelsen fra Skjern endda skydepræmier på 1000 kroner for hver af de første 10 skudte mårhunde.

Det år blev der fundet to trafikdræbte mårhunde, der var meldt om to skudte mårhunde og flere observationer af levende mårhunde.

Kæmpestigning: For omkring 10 år siden var landmand, jæger og politiker Harry Jensen fra Stauning ved Ringkøbing Fjord stærkt bekymret over de første registrerede observationer af mårhunde i Danmark.

1264 døde mårhunde blev registreret af Mårhundeprojektet i 2017. Det er flere end de foregående ni år tilsammen (1255 døde mårhunde) og cirka tre gange flere end i 2016 (426). Af de 1264 var 184 trafikdræbte. Og 50 var "andet", for eksempel taget i høstmaskiner, strandvaskere og lignende. De resterende 1030 blev taget med fælde, skudt ved regulering/jagt eller fanget med judasmårhunde. Fangster af de cirka 50 mand organiseret via MH-projektet udgjorde 574 mårhunde af de 1030 MH eller 56 pct. Det vil sige, at Mårhundeprojektet er skyld i flere registrerede fangster end de resterende ca. 100.000 andre jægere i Jylland. I alt 167 mårhunde blev taget med judasmårhunde. Herudover var Naturstyrelsen hovedårsag til knap 100 fælde- og jagtfangster uden judasmårhunde. Størstedelen af de 1264 døde mårhunde var hvalpe fanget i maj til september. I alt 680 stk. mårhundehvalpe blev registreret døde i projektet. Alle 1264 døde mårhunde er fra Jylland bortset fra én. En strandvasker fundet på Nordvest Fyn (Røjle Klint) den 7. september.

Mårhunden er 50-80 cm lang fraregnet halen og vejer op til 10 kg. Skulderhøjden er ca. 20 cm, og benene er korte og slanke med fire tæer på hver fod. Den er ikke en god løber, men er til gengæld god til at svømme. Farven kan være gul, rød og grå iblandet sort på ryg og skulder. Hals, bryst og ben er typisk sorte eller brune. Den har kraftig pels og busket hale, især om vinteren. Ansigtet er sort med hvid snude, hvilket betyder, at den kan forveksles med vaskebjørn og grævling, som dog har anderledes ansigtsmønstre. Mårhunden er et rovdyr, som spiser alle typer mindre dyr (krebs, fisk, insekter, pattedyr, fugle etc.) og ådsler. Den er alsidig med hensyn til levested, men foretrækker fugtige områder nær vand. Mårhunden danner faste par, som får ét kuld med typisk 5-7 hvalpe om året. I Danmark regnes den for en invasiv art, og der er risiko for, at den kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr med en lignende levevis f.eks. ræv og grævling. Dens gode jagtegenskaber gør den ligeledes til en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr. Kilde: Wikipedia

Og så er der i Mårhundeprojektet endda fornemmet en afmatning i folks villighed til at indberette trafikdræbte mårhunde samt mårhunde nedlagt ved privat jagt og regulering, fordi det ganske enkelt ikke længere er "noget særligt" at se eller nedlægge en mårhund.

Måske kan en del af stigningen i antal døde mårhunde forklares med, at der i efteråret 2016 blev uddelt 100 nye fælder, der i april 2017 blev suppleret med 100 nye hvalpefælder, lige som der blev købt 100 ekstra vildtkameraer. Man er blevet klar over, at vildtkameraer er essentielle i effektiv bekæmpelse af mårhunde.

Slaget er ikke tabt

Hans Erik Svart mener ikke, slaget er tabt. Man kan godt formindske bestanden af mårhunde, selv om det ser ud til, det hele er ved at løbe løbsk. Men mårhunde er vanskelige at bekæmpe. De er nataktive og påpasselige, så man skal være grundig og fokuseret for at få succes.

- Det vil kræve en indsats af alle. Det her er ikke kun statens problem. Staten har givet penge i en årrække, og der vil også fremover være behov for penge til indsatsen mod mårhundene. Men vi skal prøve på at få flere til at gøre en indsats. Det her problem er et eller andet sted interessant for alle. Det er ikke kun jægere, der skal bidrage. Det er alle, der bruger og nyder naturen, som skal være med, hvis vi skal have succes med at bekæmpe mårhunden, siger Hans Erik Svart.

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en side, hvor man kan indberette observationer af mårhunde og andre invasive arter, invasive-arter.dk.

- Det kan være, der sidder en person og ser noget i sin have. Noget der kan være en mårhund. Det kan være en fra Dansk Ornitologisk Forening, der er ude at kigge på fugle. Få det meldt ind. Viden om, hvor der er mårhunde, er vigtig i det her projekt, understreger Hans Erik Svart.

I første omgang vil han opfordre alle jægere til at være med. Ikke kun de registrerede mårhundereguleringsjægere og andre dedikerede mårhundejægere.

- Mange jægere sætter fugle ud. Men hvis de fugle skal have gode chancer for at overleve, skal der altså ikke være mårhunde i området. Jeg vil gerne, hvis det er sådan, at jægere vil sige til sig selv, "at der godt nok ikke skal være mårhunde, der hvor jeg går på jagt", fortæller Hans Erik Svart.