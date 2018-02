Vognmand sjuskede: Nu skal chauffør betale ekstra skat

En lastbilchauffør skal nu betale skat af ellers skattefrie rejsegodtgørelser. Det skyldes, at hans vognmand ifølge SKAT ikke kontrollerede hans kørselsrapporter efter reglerne. Det skriver Fagbladet 3F.

Chaufføren fik over to år udbetalt samlet næsten 200.000 kroner i rejsegodtgørelse ud over sin normale løn. Med renter og arbejdsmarkedsbidrag løber hans restskat op i næsten 100.000 kroner.

Statsautoriseret revisor Inge Nilsson kan godt forstå, hvis chaufføren undrer sig over, at vognmandens skødesløshed nu koster ham penge.

- Der burde også være mulighed for, at han selv kan fremlægge dokumentation over for SKAT og så få ret i, at rejsegodtgørelsen skal være skattefri. Men SKAT er i øjeblikket meget hårde i den slags sager, siger Inge Nilsson fra firmaet SkatteInform i København til Fagbladet 3F.

Chaufføren er ikke enig i byrettens afgørelse, men han har opgivet at gå videre med sagen til landsretten. Udover restskatten på 100.000 kroner er han dømt til at betale sagens omkostninger på 27.000 kroner.

Til gengæld har Inge Nilsson flere lignende sager, som hun vil påklage ved Skatteankestyrelsen.

- SKAT er hårdhændede i de her sager og også unødvendigt skrappe. Selvfølgelig skal der være begrænsninger, så man ikke kan bytte skattepligtig løn til skattefri godtgørelse. Men det håndteres meget stramt i øjeblikket, siger Inge Nilsson.