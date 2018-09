Virksomheder har det bedst i vest

Midtjyske kommuner som Hedensted og Ikast-Brande er blandt de bedste i landet til at skaffe ledige i arbejde og sørge for faglært arbejdskraft til lokale virksomheder, der som virksomheden Give Stålspær har travlt. Arkivfoto: Morten Pape

Jyske og fynske kommuner har skubbet sjællænderne ud af top 10 i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet i Danmark. Ikast-Brande, Nordfyn og Favrskov har erfaringer, som andre kommuner kan lære af, fastslår DI-direktør Karsten Dybvad.

10 jyske og fynske kommuner er de bedste i Danmark til at skabe et godt klima for erhvervsvirksomheder, og de topper Dansk Industris og Danmarks hidtil mest omfattende undersøgelse af det lokale erhvervsklima i Danmark. De mest erhvervsvenlige kommuner ligger i et bælte over Midtjylland fra Herning over Ikast-Brande til Hedensted, og man skal til plads nummer 11 for at finde den bedste sjællandske kommune, Høje-Taastrup. - Landets kommuner bør kigge til det midtjyske for at få gode ideer - det betaler sig, siger Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri.

Foto: Sif Meincke Dansk Industris direktør Karsten Dybvad glæder sig over de velkørende virksomheder i Midt- og Vestjylland, og nu er den tredje fynske kommune kommet med i top 10 over bedste erhvervsklima. Foto: Sif Meincke

Udvikling i plus Generelt er kommunerne ifølge Karsten Dybvad blevet mere erhvervsvenlige - både bund- og topniveau er rykket i den rigtige retning - og Ikast-Brande Kommune topper listen og har vundet i otte af undersøgelsens ni år. Den markante højdespringer er Nordfyns Kommune, som rykker 44 pladser frem til en fjerdeplads takket være en målrettet indsats fra embedsmændene med borgmester Morten Andersen (V) i spidsen. Ringkjøbing-Skjern Kommune satte sig også et mål om at klatre op på listen, og her kan borgmester Hans Østergaard (V) og forvaltningen notere, at ønsket om at blive nummer fem på listen faktisk blev målet fra en placering som nummer 23. Begge spring glæder Karsten Dybvad. - Det er helt fantastisk, hvis man kan sætte sig et mål og nå en top 10-placering, for konkurrenterne rykker sig jo også fra år til år. En kommune som Nordfyn har gennem årene bevæget sig meget langt ved, at borgmester og embedsmænd prioriterer at besøge virksomhederne for at snakke om, hvordan kommunen kan hjælpe dem, siger Karsten Dybvad.

Hotline til erhvervschefen Et af formålene med Dansk Industris store klimaundersøgelse er, at kommunerne skal lære af hinanden for at styrke det lokale erhvervsliv og skabe flere private arbejdspladser. Og Nordfyns Kommune har lært af erfaringerne fra Ikast-Brande og etableret en task force med direkte numre til erhvervschef, direktør for teknik og miljø og andre ledende embedsmænd foruden en hotline. - Nordfyns Kommune har etableret en indgang 24/7, og signalet skaber en servicekultur hos medarbejderne. Man skal ikke gå på kompromis med bestemmelser, men man skal søge løsninger for virksomhederne, som i stedet for et fladt nej får besked på, at projektet kan lade sig gøre, hvis man ændrer det lidt, siger Karsten Dybvad. Favrskov Kommune er nummer 10 på listen, men ligger i top i forhold til at få ledige hurtigt i arbejde, og den kompetence kan andre kommuner lære meget af. Arbejdskraft er det største ønske for virksomhederne næst efter en bedre infrastruktur. - Vi er nået ned på en meget lav ledighed, så virksomhederne helt udtrykkeligt mangler kvalificeret arbejdskraft og må sige nej til ordrer. Det betyder meget for en lokal virksomhed, at kommunen fokuserer på at skaffe beskæftigelse, siger Karsten Dybvad.