Jacob Bundsgaard (S), borgmester:

- Med valget af Aarhus til at få Danmarks Innovationsfond, Patientkalgestyrelsen og Idrættens Analyseinstitut får vi et solidt grundlag for både at fastholde og tiltrække de nødvendige medarbejdere og kompetencer. Som en markant universitets- og vidensby og det største vækstcenter i Danmark udenfor hovedstaden er Aarhus et helt oplagt sted at placere statslige arbejdspladser.

- Vi glæder os til at kunne byde alle nye arbejdspladser og deres medarbejdere velkommen. Som kommune vil vi gøre vores til, at alle hurtigt kan etablere sig og komme på plads, og vi står naturligvis til rådighed for både ledelse og medarbejdere i processen, så de kan få en god start i byen.

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester:

- Når der kommer en minister og siger "værsgo', her får I en styrelse med 440 arbejdspladser", så siger man da tak og bliver glad.

- Det betyder samlet set meget for Fyn, at der kommer flere arbejdspladser, og det er grundlæggende godt for Odense at få flere akademiske arbejdspladser til byen. Det har vi arbejdet på i flere år, fordi vi i forhold til vores størrelse og profil burde have flere. Det gavner vores strategi om at fastholde flere efter studierne og betyder helt vildt meget for universitetet og byens studerende. Også i forhold til studiejobs.

H.C. Østerby (S), borgmester:

- Det er en af de gode dage for Holstebro Kommune og hele Nordvestjylland, når 122 administrative arbejdspladser til politiet flyttes til Holstebro, og en uddannelse af diplomingeniører tilføjes VIA.

- Det er gode arbejdspladser, så det er en fantastisk nyhed. Det er en stor gevinst for byen og for vores erhvervsliv. Flere kan nu blive i området og tage en uddannelse.

Ulrik Wilbek (V), borgmeste:

- Jeg synes, det er en god dag. For et års tid siden stod vi og kiggede på hinanden og spurgte, om vi overhovedet ville have nogen arbejdsplads tilbage. Nu får vi tilflyttet 67 fra København, og så 20 i den juridiske del. Det er rigtig tilfredsstillende, når man tænker på, at vi også fik 248 sidste gang.