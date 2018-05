Vild politijagt endte i Helles forhave: Esbjergensere anholdt i Odense

Heldigvis sad Helle Weien ikke ikke i sin bil, da to personer på flugt fra politiet kolliderede med den. I stedet sad hun i sin stue og drak morgenkaffe og blev vidne til anholdelsen af to personer efter tirsdag morgens dramatiske biljagt gennem Odense.

På fortorvet står flere naboer forsamlet og betragter oprydningsarbejdet efter den vilde politijagt gennem Odenses gader, der endte på Henriettevej. Et hvidt stakit er væltet, jord er spredt ud over fortovet, og lidt på tværs af vejen står Helle Weiens sorte bil, der har fået et meget hårdt slag på fronten. De to flugtbilister er blevet anholdt. Begge de anholdte - en 28-årig mand og en 48-årig kvinde fra Esbjerg - er tirsdag formiddag stadig på politigården i Odense.

- Hvor er jeg bare glad for de sten og fliser i min forhave. Hvor er jeg glad for, de har stoppet bilen. Havde det kun været stakittet, er det jo ikke sikkert, den havde gjort det, siger Helle Weien, hvis bil blev den stopklods, som to personer på flugt fra politiet ramte tirsdag morgen.

Helle Weien stod i sin stue med morgenkaffen i hånden, da hun hørte politisirenerne drøne rundt i nabolaget. Pludselig var de meget tæt på, og så hørte hun et brag.

- Der lød et kæmpe brag, og jeg tænkte: "Åh nej, ikke min bil", siger Helle Weien, der godt chokeret er gået på gaden sammen med naboerne for at se til hendes totalskadede bil.

- Da jeg kigger ud af vinduet, står min bil på tværs af gaden, og deres bil holder heroppe. Der var masser af politi. Hold kæft alt det politi, siger Helle Weien og peger hen ad fortorvet.

Klokken 5.31 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at to personer var set luske rundt om en bil på Roesskovsvej i Bolbro. Da politiet ankom tog de to personer flugten, og det udviklede sig til en vild biljagt gennem Odense, hvor tre politipatruljer jagtede bilen, som nåede op på en tophastigheden på 120 kilometer i timen.