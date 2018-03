Vild fynbo: Dykker i lotusstilling 33 meter under vandet

Stig Pryds er en af verdens allerbedste fridykkere, og yoga er en fast del af hans hverdag og træning. Nu har han kombineret de to ting i en video, hvor han i lotusstilling lader sig synke ned til bunden i en 33 meter dyb vandtank i Bruxelles.

- Det var min ven og fotograf, Daan Verhoeven, der fik ideen. Han spurgte, om jeg ville være med til en lille video, hvor jeg bare skulle sidde i lotusstilling og slappe af stille og roligt. Jeg er frisk, sagde jeg, for når Daan får ideer, så plejer det at blive godt, siger Stig Pryds, der bor i Nyborg.

Stille og roligt i en lotus, er måske så meget sagt, for det foregår under vandet, hvor Stig Pryds i fin balance falder de 33 meter mod bunden, mens han bliver filmet. Derefter haler han sig op igen via en line.

33 meter er i sig selv ikke noget for den fynske fridykker, der er vant til at bevæge sig ned på over 100 meters dybde kun med den luft, han kan rumme i sine lunger.

Stig Pryds erkender da også, at hans videooptræden ikke har meget at gøre med den målrettede træning, han ellers dyrker, for at kunne holde vejret i lang tid under vand.

- Det her var skæg og ballade og en fed oplevelse, siger han.