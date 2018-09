Vil have minister i samråd: - Storebælt-sag er en skandale

Karsten Hønge, politisk ordfører for SF, mener ikke, der er nogen undskyldning for, at man brugte 80.000 ton stål til Storebæltsbroen fra et italiensk stålværk, der har været årsag til sygdom og død. Han kræver nu en redegørelse fra Sund & Bælt og vil have transportministeren i samråd.

Desuden vil han bede om en redegørelse fra Sund & Bælt for at få klarlagt, hvorfor selskabet bag Storebæltsbroen i sin tid ikke var opmærksom på forureningsproblemerne hos underleverandøren, men kun kvaliteten af stålet.

Han vil nu kalde transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd for at gøre rede for, hvordan proceduren er, når det offentlige køber materialer i udlandet - for eksempel på Storstrømsbroen, til Femern-tunnelen eller letbaner og supersygehuse. Han skal også redegøre for, om de klausuler og krav til udenlandske leverandører, der bliver indført i kontrakter i dag, faktisk bliver håndhævet.

- Det her er en skandale. Især når jeg kan forstå, at der, allerede da broen blev bygget, var indberetninger om, at forholdene ikke var i orden. Det er utroligt, at man ikke har taget handling og forlangt noget af de mennesker, der leverede materialerne, siger han.

Den danske stat burde have opdaget, at 80.000 ton stål, der er brugt til at opføre Storebæltsbroen, kom fra et stærkt forurenende stålværk i Italien, der er årsag til sygdom og død blandt indbyggerne i den syditalienske havneby Taranto.

Ingen undskyldning

Avisen Danmark og Tv 2 Fyn kunne søndag fortælle, hvordan det gik til, at Storebæltsbroen fik leveret stål fra det forurenende stålværk Ilva, og hvordan forureningen har påvirket befolkningen i Taranto. Undersøgelser fra italienske sundhedsmyndigheder viser, at udledningen fra Ilva er årsag til en række alvorlige sygdomme som kræft samt hjerte- og lungelidelser, og det er påvist, at forureningen er årsag til cirka 400 dødsfald. Men det reelle tal kan være langt højere.

I tilsynsrapporter fra stålproduktionen og notater fra Storebæltsbroens politiske følgegruppe, som vi har fået aktindsigt i, bliver der intet sted udtrykt bekymring for eller viden om forholdene på Ilva. Og i kontraktmaterialet til opgaven på Østbroen, hvor stålet er brugt, finder vi ingen krav vedrørende miljø og arbejdsforhold til underleverandørerne.

Men man burde have vidst det og stillet krav, selv om det er godt 25 år siden, man fik stålet produceret, mener Karsten Hønge.

- Jeg ser ingen undskyldning for, at man ikke har undersøgt det her. Længere tid siden er det altså heller ikke. Man gik da bestemt også op i miljø dengang. Jeg skal love for, at man gik meget op i de miljømæssige konsekvenser af at bygge broen i Storebælt. For eksempel hvad det betød for strømforholdene i Storebælt, når man satte de her sænkekasser ned på bunden, og hvad det betød for fiskebestanden og iltsvind. Det samme gjaldt arbejdsforholdene for arbejderne i Danmark, siger han.

- Så det er en skandale, at det kan foregå så langt op i tiden, og det er en endnu større skandale, at det foregår den dag i dag, at de producerer stål på den måde dernede.