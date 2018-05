Vikingekor skal øge Danmarks vinderchancer i Eurovision

Da den danske melodigrandprixdeltager Rasmussen i februar tog sejren i Aalborg med sangen "Higher Ground", var det med et kor, der var optaget på forhånd.

Men når danskeren torsdag aften går på scenen i semifinalen ved det internationale melodigrandprix for at sikre sig en plads i finalen i Portugal, er det med et rigtigt kor af sangere.

De har ligesom Rasmussen store skæg og et udseende, der sender tankerne hen mod fortidens vikinger, som sangen "Higher Ground" også handler om.

- Det er en kæmpe ændring i showet, i og med at der nu er fem gutter, der synger kor live. Det giver et andet liv i omkvædet, at det ikke bare er på bånd, siger Rasmussen.

I det internationale melodigrandprix er der regler for, hvor mange mennesker der må være med i en performance. Der må således højst være seks optrædende.

- Selv om vi visuelt kun skulle bruge fire korsangere, så udnytter vi selvfølgelig, at vi må have en ekstra stemme med, så den ene af korsangerne står derfor ude bagved og synger, og så er vi fem på scenen, forklarer han.

Det er dog ikke kun sangen, der nyder godt af koret. Selv sætter Rasmussen pris på, at han har den ekstra opbakning, der skal hjælpe ham til at sikre en dansk melodigrandprixsejr i Lissabon.

- Det er fedt at have nogle at læne sig op ad, og at man er et hold. Det bliver der også lagt mærke til, når vi nu ser ud, som vi gør, siger han.

Det er Mads Enggaard, som er bidragsproducer i DR, der har fundet korsangerne, der skal med på scenen. Det er blandt andet sket ved hjælp af netværk og Facebook, forklarer han.

Med kor, sceneshow og koreografi føler Rasmussen, at Danmark har det, der skal til.

- Jeg synes 100 procent, at vi kommer med noget, der er en finale værdigt, siger han.

Torsdagens semifinale sendes på DR1 klokken ni om aftenen.