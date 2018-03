Se videoen: Kollega fanger lastbilchaufførs vanvittige overhaling

Tørring: Lastbilchauffør Asbjørn Vester fik sig i sidste uge et chok, da han pludselig blev overhalet af en kollega på hovedvej A13 nær Tørring. Chokket skyldtes ikke det at blive overhalet, men den vanvittige måde det skete på.

Asbjørn Vester, der har kørt som chauffør i omkring 30 år, kørte knap 80 km/t, da han passerede et helleanlæg med svingbaner.

En bagvedkørende lastbil med hænger havde ikke tid til at vente på Asbjørn Vester og valgte derfor at blæse forbi ham i høj fart - venstre om både helleanlæg og svingbaner. Et forsigtigt bud er, at overhalingen foregik over knap 500 meter, før chaufføren igen trak ind.

Asbjørn Vester har et kamera i forruden, og han valgte efterfølgende at dele videoen af den hasarderede overhaling på Facebook, hvor den tirsdag formiddag var blevet vist flere end 225.000 gange med masser af meget forargede kommentarer til følge.

Han er rystet over, at han har chaufførkolleger, der kører på den måde.

- Jeg har kørt lastbil i 30 år, og jeg har set mange sjove og dumme ting. Både fra lastbiler og personbiler. Men det er heldigvis ikke hverdagskost, at nogen kører så idiotisk, siger Asbjørn Vester, der altid har kameraet tændt, når han kører i sin lastbil.

- Det er for at beskytte mig selv, hvis jeg bliver indblandet i noget. Jeg optager ikke alt, men trykker på en knap, når der er noget, jeg gerne vil gemme. Jeg var ikke i tvivl om, at det her skulle gemmes - og deles på Facebook, siger han, der understreger, at han ikke deler videoer fra sine køreture i flæng. Det er faktisk første gang, det sker.