Video: Her er vinderen af årets brugtbil 2018

Så er vinderen af Årets Brugtbil 2018 fundet.

Vinderen skulle findes blandt fem nominerede, brugte biler: BMW 1-serie, VW Golf VII, Ford Focus, Citroen C4 Cactus og Nissan Qashqai. og tre andre modeller i kampen om at blive Årets Brugtbil 2018.

Juryen består af biljournalister fra en lang række landsdækkende medier samt brugtbileksperter fra FDM og Applus Bilsyn.

Årets Brugtbil er blevet kåret hvert år siden 2006, og juryen kigger på, om bilerne er skruet godt sammen, hvilke typefejl der er på dem, hvad de koster at eje og vedligeholde bilerne, og så gennemgår de et eksemplar af de fem finalebiler på et FDM-testcenter. - Med 65.000 brugte biler til salg, er bilmarkedet uoverskueligt for de fleste bilkøbere. Derfor er der brug for Årets Brugtbil, som både er et helt konkret godt bilkøb, og samtidig er et udtryk for den vej, som brugtbilmarkedet bevæger sig, siger Karsten Meyland Lemche, journalist på FDM Motor.

Vinderen vil nok være en overraskelse for nogen. Se hvem, der kørte sejrrigt ud af finalefeltet og de andre placeringer i videoen her i artiiklen.