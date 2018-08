Vi kan alle falde for en mester i manipulation

På årsdagen for Kim Walls død var der "Run for Kim"-løb i hele verden. I Sverige løb de i nærheden af Kim Walls barndomshjem i Trelleborg og passerede alle mindepladsen på stranden ved Gislöv. Kim Wall blev dræbt af Peter Madsen, der nu søger pennevenner... Foto: Johan Nilsson/Ritzau Scanpix

I ugens løb kom det frem, at en kvindelig fængselsbetjent har kvittet jobbet for at bevare sit "tætte venskab" med drabsdømte Peter Madsen. Det sker igen og igen, at kvinder af egen fri vilje kontakter fængslede mænd som Peter Madsen og Peter Lundin - og indleder forhold med dem. Men hvorfor?

I år 2000 sidder teenageren Mariann Poulsen og ser TV2-dokumentaren "En morder vender hjem" om Peter Lundin. Optagelserne af ham er på det tidspunkt seks år gamle og lavet i USA, hvor han sad fængslet for drabet på sin mor. De blev dengang brugt i tv-udsendelsen "Drømmen om Amerika". Nu er optagelserne hevet frem fra arkivet, fordi Peter Lundin er fængslet og sigtet for at have dræbt sin kæreste Marianne og hendes to sønner Dennis og Brian. Det er derfor en 22-årig ung mand, der toner frem på skærmen. Han taler til kameraet på et kælent sydstatsamerikansk, hans hår er langt og blankt, hans blik er intenst, når han kigger ind i kameraet. Han er veltrænet, og man ser ham blandt andet i fængslets træningscenter, hvor han med en hvid T-shirt så stram, at intet er overladt til fantasien, sidder og puster ud efter en omgang vægtløftning. Han sidder på en bænk, kigger ind i kameraet og bliver ved med at puste langsomt ud. På et tidspunkt i løbet af udsendelsen maler han den ene halvdel af sit ansigt sort. Dét øjeblik fascinerer 15-årige Mariann så meget, at hun skriver et brev til ham, har hun senere fortalt i DR3-dokumentaren "Morderen på den hvide hest". Peter Lundin svarer. De to begynder en omfattende korrespondance. I 2008 bliver de to gift. Men en ting er at blive fascineret, noget andet er at kontakte en drabsmand i fængsel. Noget helt tredje at blive gift med ham. Hvorfor gør man det?

Foto: ANNETT BRUHN/Ritzau Scanpix Da Peter Lundin i 1994 første gang tonede frem på de danske tv-skærme, væltede han sig efterfølgende i breve fra kvinder. Foto: Annett Bruhn

Stærke, voldsomme mænd - Det er svært at sige noget helt specifikt, fortæller Bodil Pedersen, cand.psych. og lektor på Center for køn, magt og mangfoldighed på Roskilde Universitetscenter og understreger, at der i Danmark ikke findes forskning om fænomenet. - Men amerikanske undersøgelser har vist, at det tit er kvinder, der ikke føler, de har fundet deres plads i livet. Og på den her måde får de jo en plads. Derudover er der et aspekt af offentlighed. Alt er jo blevet meget mediefikseret, og de her historier med mænd i fængsler - som f.eks. med Peter Madsen for nylig - er jo en kæmpe mediehistorie. Hvis man som kvinde selv går ind i den historie, kan man jo på den måde også selv blive en del af den. - Handler det i virkeligheden også om en slags ikonisering af de her mænd? - Det er der ingen tvivl om. Og det, der også bliver ikoniseret i den sammenhæng, er en særlig form for maskulinitet eller maskulinitetsforståelse. Mændene er meget stærke, meget voldsomme, og de her kvinder underkaster sig dem. Det er jo næsten som en slags karikatur på en bestemt type for traditionel mandlighed, siger Bodil Pedersen. - Så det at de nærmest er som dyr i deres udtryk, de mænd, det at de er farlige. Det tænder? - Ja. Det kan måske være lidt farligt at sige, men der er jo sådan lidt sado-masochisme i det. Vi har nogle mænd, som er meget stærke, voldsomme - og lidt farlige - og her er en lille stakkels kvinde, som gerne vil underkaste sig. Måske føler hun mere styrke, når sådan en stærk mand vil have hende.

Foto: NF / POLITIET/Ritzau Scanpix Politiet brugte billedet her af Marianne Pedersen og hendes to sønner Dennis og Brian, da de stadig var savnede. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Tætte venskaber I ugens løb kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan en kvindelig fængselsbetjent i sommer sagde sit job op af den enkle årsag, at hun havde fået et "tæt venskab" til drabsdømte Peter Madsen. Kærester er de ikke, har hun udtalt, men kontakten til den drabsdømte var alligevel så vigtig, at jobbet måtte vige. Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de to kunne snakke om alt, og at hun derfor begyndte at gå ned til hans celle bare for at tale med ham: "Det er svært at sige, hvilke følelser det er. Jeg kan ikke sige hvorfor". Betinna Brøns er seriemorderen Peter Lundins seneste kone. De blev gift i 2011 og skilt igen i oktober sidste år. Til Se og Hør har hun beskrevet hele deres forhold som ni år i helvede, og nu advarer hun andre. "Hvis jeg kan afholde bare én pige fra at kontakte Peter Madsen eller andre livstidsfanger, er det det hele værd. Det kan ødelægge deres liv," udtalte hun tirsdag til Se og Hør. - Når nu Peter Lundins ekskone ligefrem er ude at advare direkte. Trænger det ind? - Nej. De fleste kvinder, som gør sådan noget, vil tænke, at det ved de bedre, siger Bodil Pedersen. - Her er en mand, som i offentligheden er blevet udstillet som ekstremt farlig, nærmest psykopatisk. Han er utilregnelig, udnytter andre mennesker og ender med at slå ihjel - for sin egen nydelses skyld. Totalt selvoptaget. Det ved man jo fra medierne. Og dét, nogle kvinder ser og hører i medierne, får de på en eller anden måde omformet, sådan at det netop er synd for ham. "Det er nok slet ikke rigtigt, han er blevet misforstået, han er blevet mishandlet". Det kan også være, der bliver sagt noget i offentligheden om sagen, som faktisk fastholder dem mere end omvendt. Jeg tror, at hele det mediecirkus, der er omkring det, også betyder utroligt meget.

Foto: BRIAN RASMUSSEN/Ritzau Scanpix Peter Lundin-sagen som i 2000 fyldte 20 ringbind. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Mestre i manipulation Uagtet Bodil Pedersens mulige forklaringer er det altså stadig svært at forstå, at så mange kvinder bare kan se gennem fingre med de - ofte - bestialske forbrydelser, mændene sidder inde for. Men det har hun en enkel forklaring på: - Vi kan alle falde for en, der manipulerer ekstremt meget. Det er jo faktisk det, der er det centrale ved de her typer. De er ekstremt manipulerende, og de er rigtig, rigtig gode til det. Og når de sådan kan slippe afsted med manipulationen, er det også fordi, vi lever i et samfund, der er baseret på tillid. Når der så kommer en, som på en måde manipulerer med vores tillid, bliver vi meget nemt ofre. - Siger du simpelthen, at vi alle sammen kan falde for "sådan nogle"? - Ud fra min erfaring, ja. Nogle mennesker holder så mere fast i deres tillid og er lettere at manipulere - ikke fordi der er noget i vejen med dem, men netop fordi de er mere tillidsfulde og gerne vil tro på det bedste i folk. - Men man kan jo også være i situationer, hvor det bliver centralt i ens liv at føle eller vise tillid til andre, fordi man selv er i en dårlig situation. Man er alene, man er ensom, man er såret, man er ... et-eller-andet. Der kan være livsbetingelser, der gør, at man nemmere falder for sådan en manipulation, fordi det giver noget, man mangler: "Den store kærlighed", penge eller opmærksomhed. Eller en kombination af det hele, siger Bodil Pedersen.