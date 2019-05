Venstres velfærdsplan skal sikre flere penge til børn

Lars Løkke Rasmussen vil lave børneplan, men han sætter ikke tal på, hvor meget mere børneområdet skal have.

Der skal investeres mere i børneområdet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Fredag har han besøgt daginstitutionen Tinsoldaten i Ringsted.

Hvor mange penge, det drejer sig om, svarer han ikke på. Men der skal laves en børneplan.

Det skal ske via en dialog med kommunerne og de relevante faglige organisationer som Bupl og FOA. Det siger Løkke på Facebook.

- Vi har et godt udgangspunkt, men der kommer 50.000 flere børn over de kommende år.

- Derfor skal vi se på, hvor meget der skal investeres i området, og give de ansatte faglig frihed til at koncentrere sig mere om børnene, siger Løkke.

Tidligere på ugen meddelte Venstre, at partiet vil hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt - 69 milliarder kroner - frem til 2025.

- Børneområdet er et af de områder, hvor vi skal investere mere. Jeg sætter ikke kroner og øre på i dag, siger Løkke.

Der skal investeres mere i børnene, fordi der frem mod 2025 er udsigt til, at der kommer 50.000 flere børn i alderen 0-5 år, lyder det fra Løkke.

Han afviser, at regeringen ikke har gjort det godt nok på børneområdet de seneste år, hvor blå blok har haft flertallet. Men der er plads til forbedringer, konstaterer han.

Løkke siger, at han er imod minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det er noget, som partier som SF og Enhedslisten går meget ind for.

- Der er det med minimum, at det risikerer at blive et maksimum, siger Løkke.

Men han er indstillet på, at der skal kigges på normeringer i den børneplan, Venstre ønsker at lave.

- Det er bedre at få aftalt med dem, der har ansvaret for at drive institutionerne, nemlig kommunerne. Og med en involvering af dem, der faktisk laver arbejdet, nemlig FOA's ansatte og Bupls ansatte.

- Så kan man kalde det en faglig standard, en minimumsnormering, eller man kan kalde det, hvad man vil. Det afgørende er, at man forpligter kommunerne på, hvad god standard er, siger Løkke.

SF-formand Pia Olsen Dyhr fastholder, at minimumsnormeringer er løsningen på børneområdet.

- Lars Løkke Rasmussen vil styrke vuggestuer og børnehaver. Det er en god nyhed, men så må Løkke også erkende, at det er på tide at give børnene en reel rettighed, så de ikke igen og igen bliver ofre for nedskæringer, siger hun i en skriftlig kommentar.