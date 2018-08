Venstrepolitikere fortryder: Selvfølgelig skulle revselsesretten fjernes

- Jeg kan huske den følelse i regeringen af, at her skete der noget ekstraordinært. Her gjorde vi endeligt op med retten til at revse sine børn. Det er jo ikke rigtigt i et moderne samfund, at man må tugte sine børn, siger han.

Henrik Dam Kristensen (S) fortæller, at han gennem et langt liv i Folketinget har glemt mange af de lovforslag, han har stemt for og imod. Men han glemmer aldrig, da det lykkedes at gennemføre afskaffelsen af revselsesretten.

Vold mod børn: I maj 1997 blev den sidste etape af fjernelsen af revselsesretten gennemført. Dermed fratog man forældres ret til at gøre skade på deres børn. Forslaget blev gennemført med et spinkelt flertal til den socialdemokratiske regering, mens de borgerlige partier med Venstre i spidsen stemte imod afskaffelsen.

Retten til at revse sine børn, eller retten til fysisk at afstraffe sine børn, blev endeligt afskaffet i maj 1997. Det skete med et lille flertal til den daværende SR-regering og dens støttepartier. Imod stemte de borgerlige partier og løsgængeren Jacob Haugaard. På trods af lovændringen viser en undersøgelse, at det i dag stadig er hvert sjette barn, der er udsat for vold i hjemmet.

Ulla Tørnæs: I dag ville jeg ikke være et sekund i tvivl

Henning Urup og Ulla Tørnæs sad begge i Folketinget for Venstre, da forslaget kom til afstemning. Og de fortryder begge to, at man i Venstre valgte at stemme imod forslaget. Man mente, at børnene var forældrenes fulde ansvar, og at det ville være forkert at kriminalisere forældre for lussinger og lignende. Men i dag ser de begge anderledes på det.

- Vi opfattede det sådan, at det var problematisk, hvis man ikke længere måtte tage ved sit barn. Men verden forandrer sig. Vi lever i en verden, hvor man bruger sit hoved i stedet for sine muskler. Og så må politikken også følge med, siger Henning Urup.

Ulla Tørnæs er på lige fod med sin tidligere kollega i Folketinget. Hun mener også, at verden er en anden i dag. Og så mener hun, at det kun er godt, man er blevet klogere.

- Vi har fået større viden om de konsekvenser, det kan have for børn at leve med vold, og hvis de bliver undertrykt ved revselse. Det hører ikke til i et moderne samfund, hvor børn i langt højere grad, både i samfundet og i familien deltager på lige fod. Så hvis der skulle stemmes om det forslag i dag, så var jeg ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg ville stemme.