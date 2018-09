Venstre: Køreprøve må maksimum ligge en måned efter endt teori

Der er mange, der oplever at vente for længe på at kunne tage en køreprøve, siger V-transportordfører.

Det skal være slut med at vente i flere måneder på en køreprøve, når man har afsluttet sin teoriprøve.

I hvert fald hvis det står til Venstre, siger partiets transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen. Som det er nu, er det både dyrt og bøvlet for dem, der gerne vil tage et kørekort, vurderer han.

- I øjeblikket er der mange køreskoleelever, der oplever at vente alt for længe på at få mulighed for at aflægge en køreprøve.

- Derfor vil vi gerne udstede en garanti for, at man senest en måned efter, at man har bestået sin teoriprøve kan komme op til sin praktiske prøve, siger ordføreren.

Som et led i den såkaldte afbureaukratiseringsreform vil regeringen revidere køreuddannelsen med fokus på regelforenkling. Det er i den forbindelse, at Lorentzen lægger forslagene frem.

Der har tidligere været problemer med lange ventetider på at kunne få en køreprøve. Det skyldtes blandt andet, at det fra 1. januar 2017 blev lovligt for 17-årige at tage kørekort.

Sammen med prøvegarantien foreslår Venstre også, at arbejdet med køreprøver bliver flyttet fra Rigspolitiet over til Færdselsstyrelsen.

- Derved kan vi også aflaste politiet, således at politiet kan koncentrere sig om mere om rent politifaglige opgaver. Der er som bekendt god brug for ressourcerne, siger han.

Men det er ikke det eneste område, hvor der skal sættes fut i processen. Når det kommer til at få fornyet sit kørekort, går det også for langsomt, vurderer ordføreren.

- Der kan gå op til et halvt år og nogle gange længere tid, før man har fået en afgørelse på sin fornyelse af kørekort, når der er involveret en lægeerklæring.

- Det er helt uacceptabelt. Der er nogen gange tale om folk, hvis levebrød er at være chauffør, og så kan de ikke få fornyet deres kørekort, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Her bør der højest gå to måneder fra ansøgningen er indgivet, til at det falder på plads, lyder det. Men hvordan det i praksis skal foregå, er der endnu ikke en forklaring på.