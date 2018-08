Vender tilbage fra eventyr i USA: Tønderdreng favorit til toppost i Udenrigsministeriet

Dermed kan Lars Lose, der er opvokset i Tønder, måske se frem til endnu en stilling i den absolutte top af dansk politik. Selv ønsker han ikke at kommentere på favoritværdigheden, da han mener, at der er tale om rygter.

48 år.Født på Amager, men opvokset i Tønder. Uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Har flere end 20 års erfaring med stillinger i Udenrigsministeriet, hvor han har arbejdet med både EU-området og det sydlige Afrika. Har arbejdet som rådgiver for udenrigsministrene Lene Espersen og Per Stig Møller samt daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Har siden 2015 været Danmarks ambassadør i USA. Er gift med Ulla. Sammen har de børnene Ellen, Bjørn og Siw - og hunden Sofus. De bor sammen i ambassadørboligen i Washington.

Veludviklet politisk sans

Altinget mener, at man med Lose får en diplomat, der trods sin alder allerede har erfaring fra de øverste politiske lag:

Han var udenrigspolitisk rådgiver for Helle Thorning-Schmidt i Statsministeriet og har lige som Ulrik Vestergaard en meget veludviklet politisk sans. Den har han også anvendt som ambassadør i Washington, hvor han har vist sig i stand til at operere i det kaotiske miljø under Trump og skaffe danske politikere de eftertragtede besøg hos deres amerikanske kolleger.

JydskeVestkysten bringer denne søndag første del af et stort portræt om Lars Loses vej til ambassaden i USA. Her fortæller han om opvæksten i Tønder, om kærlighed og karriereræs, og om at jagte en rockstjernedrøm, mens man spiller whist for at tjene til dagen og vejen. Hvordan kom en knægt fra Tønder helt tæt på magtens centrum?